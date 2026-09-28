Haberler

Çaykara'daki Hanırmak ve Eğrisu yaylaları sonbahar renkleriyle ziyaretçi çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı. Yüksek kesimlere inen bulutlar ve sis, yaylalara 'bulutlara komşu' hissi verirken fotoğraf tutkunları farklı saatlerde değişen manzaraları görüntülüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek rakımlı kesimlerinde yer alan Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı.

Yüksek rakımları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken yaylalarda, sonbaharla bitki örtüsünde renk değişimi yaşanıyor.

Zaman zaman yaylaların üzerine kadar inen bulutlar, yüksek kesimlerdeki doğal güzelliklerle bütünleşerek ziyaretçilere adeta "bulutlara komşu" olma hissi yaşatıyor.

Geniş çayırların, dağların ve bulutların bir arada görülebildiği Hanırmak ve Eğrisu yaylaları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Sabah saatlerinde etkili olan sis ve bulutlar, günün ilerleyen saatlerinde yerini daha açık havaya bırakırken, yaylalarda günün farklı saatlerinde birbirinden farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

Sonbaharın renkleriyle doğanın farklı tonlara büründüğü yaylalar, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme ve manzara fotoğrafları çekme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

1 saç, 2 kırmızı kart!
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

Cezaevine girip kameralar önünde tehdit etti: Seni öldürmek istiyorum
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Fon soruşturmasında banka genel müdürü gözaltına alındı
Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti

Görüntüler Türkiye'den! Akıntıya karşı uzun süre savaştı
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı