Üye Girişi
Haberler
Çayırova Tapu Müdürlüğü'nde Sahtecilik Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çayırova Tapu Müdürlüğü'nde Sahtecilik Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tapu müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde tapu müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Çayırova Tapu Müdürlüğü'nde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan, aralarında kurum çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

Gebze Adliyesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title