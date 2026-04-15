Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saat 00.15 sıralarında Atatürk Mahallesi 328. Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Evin çatısında başlayan yangının ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangında evin çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı