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Çayırhan Termik Santrali'nde İşçi Eylemi Devam Ediyor

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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda başlatılan işçi eylemi 80. saatine girdi. İkinci bir kontrol grubu, yer altındaki işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirmek üzere görevlendirildi.

(ANKARA) – Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde ve Maden Ocağı'nda varlık satışına karşı başlatılan işçi eylemi, 80. saatini geride bırakırken 30 kişiden oluşan ikinci bir kontrol grubu, işçilerin ve ailelerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi.

Kontrol grubu, eylemin 80. saatine gelmesi nedeniyle, madenin fiziki durumu, işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla görevlendirildi. İlk kontrol grubunun ardından görevlendirilen ikinci grup, yer altındaki koşulların sürdürülebilirliğini inceleyecek. Kontrollere katılanlar arasında sendika yönetimi, mühendisler ve deneyimli maden işçileri yer alırken, gruptaki uzmanlar, güvenlik standartlarının ne düzeyde olduğunu ve işçilerin sağlık durumlarını titizlikle gözlemleyecek.

Eylemin sürdüğü süreçte işçilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutabilmek adına, maden ocağına inen ekip, yer altındaki işçilerle görüşmeler yaparak herhangi bir olumsuz durumu erkenden tespit etmeye çalışacak. İkinci kontrol grubunun yaptığı gözlemler önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirme toplantılarında daha detaylı bir şekilde raporlanacak.

Çayırhan Termik Santrali'nde İşçi Eylemi Devam Ediyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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