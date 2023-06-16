Çayeli Bakır İşletmeleri, 'Çay Sokağı' projesine 5 milyon TL bağışta bulundu

Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ), Rize Valiliği öncülüğünde başlatılan "Çay Sokağı" projesine 5 milyon lira değerinde rekor bağışta bulundu.

Rize Valiliği öncülüğünde başlatılan ve yapılan bağışlarla deprem bölgesinde bir sokak kurulması hedeflenen ' Çay Sokağı' projesine toplumun her kesiminden yardımlar devam ediyor. ÇBİ Genel Müdürü Murat Güreşçi ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret ederek Çay Sokağı Projesi için 5 milyon TL'lik bağış takdiminde bulundu.

Vali Çeber, devam eden Çay Sokağı Projesi için çok anlamlı bir bağışın yapıldığını ifade ederek, "Çay Sokağı kampanyamız devam ediyor. Bugün de çok anlamlı bir bağış için Çayeli Bakır İşletmeleri yanımızda. Valilik yaptığım 5 yıllık süre içerisinde hangi sosyal proje olursa olsun hep yanımızda oldular. Bugün de Çay Sokağı kampanyası için bize çok anlamlı bir bağışta bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlimizde Çayeli Bakır gibi bir işletmenin varlığından, ticari başarılarının yanı sıra sosyal alanlarda göstermiş oldukları hassasiyetten çok memnun olduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi ise, "Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yaşanan afet sonrası yaraların sarılması için bizde kendimizi sorumlu hissediyoruz. İnanabildiğimiz ve gönlümüzün rahat olduğu bir projeye destek vermemizi sağladığınız için de ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vali Çeber, ayrıca bugüne kadar ilimizde başlatılan sosyal projelere vermiş olduğu destekten dolayı yazmış olduğu teşekkür mektubunu Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi'ye verdi. - RİZE