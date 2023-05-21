Çaycuma'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Furkan Sevinç'in evde yalnız kaldıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Furkan Sevinç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Zonguldak'ta 18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Furkan Sevinç, geceyi anne M.Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde bulunan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı.

KENDİSİNİ DAYISI OLARAK TANITTI

Furkan Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Furkan Sevinç, bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Furkan Sevinç, yakalandı. Gözaltına alınan Sevinç, ifadesinde suçlamaları kabul ederken, bebeğin annesi M.Ö. markete gidince cinsel istismarda bulunduğunu, bebeğin bayıldığını ve ayıltmak için tokatlayıp havaya fırlattığını söyledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nisa Nur bebek Çaycuma Devlet Hastanesi'nden ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Nisa Nur bebek, yapılan müdahalelere rağmen saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti.

ANNENİN ARKADAŞI DA İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen arkadaşı M.G. isimli erkeğin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Anne M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı da devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.