Çaybaşı'nda Yangın: Ahşap Ev Küller İçinde Kaldı

Çaybaşı'nda Yangın: Ahşap Ev Küller İçinde Kaldı
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saat süren mücadeleyle alevleri kontrol altına aldı.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çaybaşı ilçesi Kurudere Mahallesi'nde Halit Ahretlikoğlu'na (53) ait 2 katlı ahşap evde, sabah yangın çıktı. Alevleri fark eden Halit Ahretlikoğlu, ailesiyle birlikte dışarıya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
