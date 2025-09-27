Haberler

Çaybaşı'nda Yangın: 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Güncelleme:
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde Halit Ahretlikoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi sararak kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesi'nde Halit Ahretlikoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
