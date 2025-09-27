Çaybaşı'nda Yangın: 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesi'nde Halit Ahretlikoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.