Çaybaşı'nda Genç Memur Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 23 yaşındaki Ali Bulut, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Bulut'un cenazesi törenle defnedildi.
ORDU'un Çaybaşı ilçesinde Ali Bulut (23) evinde ölü bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 1 yıl önce memur olarak göreve başladığı belirtilen Bulut'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Çaybaşı ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün akşam Ali Bulut, eve gelen arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ali Bulut'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiğini belirledi. Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan Bulut'un cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Bulut'un, İstanbul nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurdunda büyüdüğü, 1 yıl önce görevine başladığı belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Bulut'un cenazesi, Çaybaşı Merkez Camisi'ne getirildi. Bulut'un cenazesine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan ve mesai arkadaşları katıldı. Bulut'un cenazesi Çaybaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.