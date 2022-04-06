Çay'da 'Bağımlılıkla Mücadele' semineri yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Muhammed Öztürk, Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, bağımlılıkla mücadelede çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun eğitimlerle bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Ayşegül Madran, Dr. Gülendam Kayıkçı, Dr. Tutku Atay, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Muhammed Sever ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Rehber Öğretmeni Ahmet İşkal da bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yaptı.

Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çakır, Emniyet Müdürü İsmail Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Taşpınar, kurum çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.