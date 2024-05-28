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Çay Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Shaoxing Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Çay Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Shaoxing Belediyesi arasında dostluk ve iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi. Protokol, Çay ve Shaoxing belediyeleri arasında çok yönlü iş birliği teşvik ederek, ekonomik, kültürel ve eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Çay Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Shaoxing Belediyesi arasında dostluk ve iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 24 Mayıs'ta düzenlenen "5. Shaoxing Uluslararası Dostluk Şehirleri Konferansı"na Afyonkarahisar Valiliği ile Çay Belediyesi davet edildi.

Burada, Çay ile Shaoxing belediyeleri arasında dostluk ve iş birliği protokolü yapıldı.

Protokole, belediye adına Mali Hizmetler Müdürü Abdil Kara ile Shaoxing Belediye Başkanı Shi Huifang imza attı.

İmzalanan protokolle Çay ile Shaoxing belediyeleri arasında çok yönlü iş birliği teşvik edilerek, küresel ölçekte ekonomik, kültürel ve eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokol, Kara tarafından Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'na takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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