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Çay Bahçesinde Sincap Sürprizi: Elden Çekirdek Yedi

Çay Bahçesinde Sincap Sürprizi: Elden Çekirdek Yedi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesine gelen sincap, müşteri Ali Güney'in yanına yaklaştı ve elinden ay çekirdeği yedi. Güney, sincabın aç olduğunu düşünerek beslemek istedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çay bahçesine gelen sincap, Ali Güney isimli müşterinin elinden ay çekirdeği yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl'de bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra müşteri Ali Günay'ın yanına yaklaştı. Sincabin kendisinden kaçmadığını fark eden Günay, aç olabileceğini düşünerek onu beslemek istedi. Günay, ay çekirdeği vererek sincabı besledi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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