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Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a Ziyaret

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a Ziyaret
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Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya gelerek Türk-Azerbaycan ilişkileri üzerine görüşmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Gafarova'yı parlamento seçimlerinin başarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla kutladı.

Eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Çavuşoğlu'nun, Milli Meclis'te Gafarova ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada Çavuşoğlu'nun parlamento seçimlerinin başarıyla hayata geçirilmesi ve yeninden Milli Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla Gafarova'yı kutladığı kaydedildi.

TBMM ve Milli Meclis arasındaki ilişkilerin üst düzeyde gelişmesinden duyulan memnuniyet ifade edilen açıklamada, Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine dayanan ve tüm alanları kapsayan ilişkilerin devlet başkanlarının siyasi iradesi ve ortak çabaları sayesinde bugün en üst düzeye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, meclis başkanları, dostluk grupları ve milletvekilleri arasındaki temasların iki ülke ilişkilerine katkı sunduğu ifade edildi.

Milletvekillerinin tüm uluslararası parlamenter örgütlerde ortak tavır almasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik bazı çevrelerce yürütülen karalama ve baskı kampanyalarıyla mücadelede milletvekillerinin işbirliğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov ve NATO PA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Ramid Namazov'la da görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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