Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya) Terör örgütlerinin faaliyetlerine ve savunma sanayi ürünlerine yönelik kısıtlamalara baktığımız zaman her iki... - Haberler

Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya) Terör örgütlerinin faaliyetlerine ve savunma sanayi ürünlerine yönelik kısıtlamalara baktığımız zaman her iki...
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda...
AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın soru sorması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün soru sorması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel