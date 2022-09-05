Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı karşılaması
İkilinin poz vermesi
İkilinin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.
Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel