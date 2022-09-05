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Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı karşılaması

İkilinin poz vermesi

İkilinin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Güncel Haberler

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