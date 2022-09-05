Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile görüştü Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığında görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı karşılaması İkilinin poz vermesi İkilinin sohbet etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığında görüştü. Güncel Kaynak: AA / Çağrı Korucu Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.