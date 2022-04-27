Çavuşoğlu, Ekvator'da iki ülke arasındaki anlaşmalara imza attı

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ekvator'da, Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkiye ile Ekvator arasında 'Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı' ve 'Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi ve Buna Karşı Mücadele Anlaşması' imzalandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel