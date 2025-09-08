CATL'den Avrupa Pazarına Özel Yeni Elektrikli Araç Bataryaları

MÜNİH, 8 Eylül (Xinhua) -- Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL), Avrupa pazarına yönelik geliştirdiği son nesil elektrikli araç bataryalarını tanıttı. Şirket, pazar günü Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirdiği tanıtımla bölgedeki varlığının ve bölgeye bağlılığının arttığını ortaya koydu.

Lansman, Avrupa'nın önde gelen otomotiv sektörü buluşması olan IAA Mobility 2025 fuarının açılışından 2 gün önce gerçekleşti.

"Shenxing Pro" diye adlandırılan lityum demir fosfat (LFP) bazlı yeni batarya, Avrupa pazarına özel olarak tasarlanmış iki versiyon halinde satışa sunulacak.

12 yıla veya 1 milyon kilometreye kadar kullanım için tasarlanan uzun ömürlü versiyon, 758 kilometre maksimum sürüş menziliyle LFP bataryaların tipik olarak sağladığı 300-500 kilometre menzilin çok üzerine çıkıyor. Hızlı şarj versiyonu ise sadece 10 dakikalık şarjla 478 kilometre sürüşe olanak veriyor.

CATL Uluslararası İş Birimi Teknoloji Direktörü Zhu Lingbo, bataryaların Avrupa sürüş koşullarına uyum sağlamak amacıyla otoyollarda daha yüksek hız sağlamak, kiralık ve ikinci el araçların ömrünü uzatmak ve soğuk havalarda güvenilir performans sunmak için geliştirildiğini söyledi.

CATL, Alman otomobil üreticisi BMW ile 2012 yılında kurduğu stratejik ortaklıkla Avrupa pazarına girdi. An itibarıyla Almanya ve Macaristan'da elektrikli araç üretim fabrikaları işleten şirket, Stellantis ile kurduğu ortak girişim aracılığıyla İspanya'da üçüncü bir fabrika inşa ediyor.

"Küresel yolculuğumuz burada, Avrupa'da başladı" diyen CATL Müşteri İlişkileri Direktörü Tan Libin, şirketin an itibarıyla Avrupa'daki otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 90'ıyla çalıştığını belirtti.

Tan, şirketin tüm dünyada 20 milyondan fazla elektrikli araca batarya tedarik ettiğini söyledi.