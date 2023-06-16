Çatıda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çatıda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Aşağı örenseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Latif Özdemir'in otlatmak için dışarı çıkardığı ineği yan tarafında bulunan boşluktan çatıya çıktı. Çatıya çıkan ineği uzun süre indirmeye uğraşan Özdemir, başarılı olamayınca İskilip Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden itfaiye ekipleri çatıdan ipler ve zincirler yardımı ile indirdiği ineği sahibine teslim etti.

Özdemir, itfaiye ekipleri teşekkür etti.