İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Çatalca ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çatalca Çevreyolu Ferhatpaşa mevkisi Büyükçekmece istikametinde ilerleyen tırın ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesine de sıçradı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Çatalca Çevreyolu, tırın yoldan kaldırılmasıyla açıldı.