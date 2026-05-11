İstanbul'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Çatalca ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, tırın ön kısmında meydana geldi ve dorsesine sıçradı. Tır kullanılamaz hale gelirken, olay nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Çatalca Çevreyolu daha sonra açıldı.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çatalca Çevreyolu Ferhatpaşa mevkisi Büyükçekmece istikametinde ilerleyen tırın ön kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesine de sıçradı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Çatalca Çevreyolu, tırın yoldan kaldırılmasıyla açıldı.