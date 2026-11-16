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Çatalca'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi, 1 kişi gözaltına alındı

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Çatalca'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi, 1 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Çatalca'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi, 1 kişi gözaltına alındı
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Çatalca'nın Karacaköy Mahallesi'nde 15 Kasım Pazar akşamı park halindeki araçta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, kamera ve tanık ifadelerinin ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Vehbi DEMİR- Uğur Samet AVCI/İSTANBUL – ÇATALCA'nın Karacaköy Mahallesi'nde park halindeki araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 15 Kasım Pazar günü dün akşam saatlerinde Karacaköy Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ö.'ye ait 60 DB 541 plakalı araç yanmaya başladı. Kısa sürede aracın tamamını saran yangını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Karacaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Ö.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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