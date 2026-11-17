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ÇATALCA'da bir depoya düzenlenen operasyonda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çatalca'da bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da depoya operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Depoda yapılan aramada, 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ve 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi. Operasyonun ardından belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı