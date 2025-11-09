Haberler

Çatalca'da Cinayet Evi Yıkıldı, Katil Zanlısı Aranıyor

Çatalca'da 7 ay önce cinayet işlenen villa, kaçak yapı olduğu belirlenince yıkıldı. Sinem Çeşim'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çatalca'da 7 ay önce Sinem Çeşim'i (27) bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Şerif Tanrıkulu'nu yakalama çalışmaları sürerken, cinayetin işlendiği villa kaçak yapı olduğunun tespitinin ardından yıkıldı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli Tanrıkulu, Çeşim'i bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sinem Çeşim, hayatını kaybetti. Çeşim'in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ VİLLA İLE BİRLİKTE TOPLAM 4 VİLLA YIKILDI

Cinayetin işlendiği villanın kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı. Villada yapılan incelemelerin ardından yıkım kararı çıktı. Dün saat 10.30 sıralarında jandarma ve zabıta eşliğinde olay yerine gelen ekipler, yıkımı gerçekleştirdi. Ayrıca cinayetin işlendiği villanın yanında bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen 3 villa daha yıkıldı.

KATİL ZANLISINI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından şüphelinin villadan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansımış ve yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Çatalca Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) cinayetin ardından kaçan katil zanlısı Mehmet Şerif Tanrıkulu'nu yakalamak için 7 aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
