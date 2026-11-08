Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çatalca'da AYJET Uçuş Okulu öğrencisinin uçağı inişte pistten çıkarak hasar aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda AYJET Uçuş Okulu pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal'ın eğitim uçuşu sırasında iniş yaptığı uçak pistten çıktı. Kazada öğrenci yara almazken, toprak alanda durabilen uçağın ön kısmında hasar oluştu.

Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçuşu yapan uçak, iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı.

Alınan bilgiye göre, Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda, AYJET Uçuş Okulunun pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, sabah saatlerinde eğitim uçuşu kapsamında iniş yaptığı sırada uçağı pistten çıktı.

Kazada, Bakkal yara almazken, toprak alanda durabilen uçağın ön kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da yaralı bulduğu karga ustanın çırağı oldu! Tamir sırasında vida uzatıyor

Kurtardığı karga çırağı oldu! Tamirde ustasına vida uzatıyor
Serdar Ortaç'tan Tarkan'a olay sözler: Bir numara benim!

Serdar Ortaç'tan Tarkan'a olay sözler: Bir numara benim!
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

15 katlı binada yangın paniği! Kendilerini can havliyle dışarı attılar
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor79

Son anket sonucu AK Parti'yi alarma geçirdi: Bu çok tehlikeli
Trafikte havai fişekli şov pahalıya patladı! Sürücüye 271 bin lira ceza

Yürekleri ağza getiren şov! Yerli akrobata ceza yağdı