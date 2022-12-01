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Bakanlık resmi rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşayan toplam yabancı sayısı

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de bulunan yabancılara ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Türkiye'de 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirten Çataklı, toplam yabancı sayısını da 5 milyon 239 bin 426 olarak açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısına ilişkin resmi rakamları paylaştı.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.

Çataklı, "Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı Açıklaması

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Togo Cumhuriyeti İsmail Çataklı Türkiye Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Önder Yıldız:

Bende Alanya da yaşıyorum her taraf rus,ukrayna,iranlı dolu.Onlarıda acıklarmısınız ?İkamate kapatılan bolgelerde yuzde 70 yabancı oldugu soyleniyor.Son daire satılana kadar durmak yok yola devam amacınız bumu?

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berk Vural:

Korkuyorum hepside vatan haini çıkmasından korkuyorum yazık ülkemi ne idiğü belirsizleri soktunuz hakkım haram olsun

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