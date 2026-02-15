Haberler

Van'da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu açıldı

Van'da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan mezra yolu, 9 günlük yoğun çalışmalar sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

VAN'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, ekiplerin 9 günlük yoğun çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çatak ilçesinin Alacayar Mahallesi'ne bağlı Tellikaya mezrası yoluna 3 Şubat'ta çığ düştü. Çığ düşmesi ardından mezrada yaşayanların ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri arasında ilerleyen iş makineleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin, 9 gün süren yoğun mesainin ardından 13 gündür kapalı olan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu

380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevince boğuldu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu

Sapık milyarder bir ülkeyi alarma geçirdi! Özel ekip kurdular