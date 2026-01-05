Haberler

Van Çatak'ta Eğitime Kar Tatili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm eğitim kurumları için bir gün eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu.

VAN'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü ara verildi.

Çatak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 6 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve öğrenci velilerine gönderilen mesajda "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Salı günü Çatak geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın radarındaki Grönland'a çağrı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın radarındaki Grönland'a çağrı
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı, 3 ton fındık kül oldu

Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı: Tonlarca fındık kül oldu