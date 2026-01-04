Haberler

Çatak'ta çığ tehlikesine karşı küreklerle alternatif patika yol açıldı

Çatak'ta çığ tehlikesine karşı küreklerle alternatif patika yol açıldı

Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonrası, tehlike arz eden bölgelerde alternatif patika yollar açılarak vatandaşların ulaşımı sağlanıyor. Belediye ekipleri, güvenliği önceliklendirmek amacıyla iş makineleri yerine küreklerle çalışma yapıyor.

VAN'ın Çatak ilçesinde 3 gün önce yaşanan çığ düşmesi olaylarının ardından önlem alındı. Belediye ekipleri, riskin devam ettiği mahallelerde iş makineleriyle çalışma yapmazken, vatandaşların mağdur olmaması için de alternatif bir güzergahta küreklerle patika yol açtı.

Çatak ilçesinin 3 ayrı bölgesinde meydana gelen çığlardan biri TOKİ yolunu ulaşıma kapattı. Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı yolda çalışma yapılmazken, Çatak Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri güvenli bir güzergahta, kürekle kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu bölgede Adnan Menderes ve TOKİ konutlarından ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yaklaşık 1 kilometrelik patika yollar açtı. Yetkililer, çığ riski tamamen ortadan kalktıktan sonra yolda iş makineleriyle temizlik çalışmalarının başlatılacağını belirtti.

Çatak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemize bağlı Fen İşleri ekiplerimiz, iş makinelerinin kullanılması tehlikeli olan Adnan Menderes Mahallesi ve TOKİ yolu güzergahında küreklerle titiz bir çalışma yürüterek alternatif yolu ulaşıma açmıştır. Çığ tehlikesi tamamen ortadan kalkıncaya kadar mevcut yola düşen çığlar temizlenmeyecek, yeni açılan alternatif güzergah kullanılacaktır. Halkımızın can ve mal güvenliği önceliğimizdir. Ekiplerimiz, hava koşullarına bağlı olarak sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

