Cassis ve Erakçi New York'ta Orta Doğu'daki gerilimden derin endişe duyduklarını bildirdi

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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, tırmanan gerilimden ve bunun barış ile güvenlik üzerindeki etkilerinden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Cassis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldikleri ABD'nin New York kentinde Erakçi ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İranlı mevkidaşı Erakçi ile New York'ta bir araya geldiklerini aktaran Cassis, "Orta Doğu'daki jeopolitik dengeyi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İsviçre, tırmanan gerilimden ve bunların barış ile güvenlik üzerindeki etkilerinden derin endişe duyuyor. Bölgenin istikrarı, bizim de istikrarımızdır." ifadelerini kullandı.

Cassis, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek, diplomatik kanalları açık tutmak ve müzakereye dayalı bir çözüm için çalışmayı öncelediklerini vurguladı.

Bakan Cassis, "İsviçre, yarar sağlayacak her türlü durumda iyi niyetli girişimlerde bulunmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA