Çarşambaspor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Profesyonel Lige Geçiş Ligi'nde mücadele edecek Çarşambaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını teknik direktör Kayhan Akbay yönetiminde sürdürüyor.

Teknik direktörlük görevine getirilen Akbay yönetiminde yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Akbay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini, lige hazır bir takımla başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çarşambaspor'un mücadele ettiği ligin çok ötesinde bir değere sahip olduğunu aktaran Akbay, "Oyun kurgusu ve fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye ulaşmak biraz sabır ve zaman gerektirecek. Bu süreyi en iyi şekilde geçirerek diri bir Çarşambaspor oluşturmayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Sahada mücadele gücü yüksek ve oyun disiplininden kopmayan bir takım oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Akbay, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın sahada mücadele eden, asla pes etmeyen ve oyunun her anında aklını kullanan bir takım göreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu köklü kulübü hak ettiği istikrarlı çizgiye taşımak için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yönetimimiz, futbolcu grubumuz, cefakar taraftarımız ve tüm Çarşamba halkı el ele vermeden bu yolda başarıya ulaşmamız imkansız. O yüzden gün, birlik olma ve hedefe yürüme günüdür."

Kaynak: AA