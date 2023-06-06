Çarşamba'yı sel aldı: Tarım arazileri sular altında kaldı

Başkan Aydemir: "Nehir yatağı tamamen doldu"

SAMSUN - Samsun ve çevre illerde yaşanan sağanak yağış sonrası Çarşamba ilçesinde tarım arazileri sular altında kaldı.

Çarşamba ilçesinde hafta başından itibaren etkisini gören sağanak yağış meyve ve sebze bahçelerine büyük oranda hasar verdi. Çarşamba ilçesinin özellikle Sahil, Kumtepe ve Çaltı Mahallelerindeki çiftçilerin tarım arazileri sular altında kaldı. Ürünlerinin suya kapılmasını izlemekten başka bir şey yapamadıklarını belirten üreticileri dinleyen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ziraat danışmanları, mahalle muhtarları ve çiftçiler ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

"Yeşilırmak yüzde yüz dolmuş durumda"

Yaşanan sel felaketinden dolayı bahçelerde yaşanan hasar hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, "Yeşilırmak Nehri'nin ana yatağı şu anda suyun altında. Biber, patlıcan, buğday ve fındık bahçelerimiz var. Fındıklarımız da su altında. Evler de su altında. Şu anda Yeşilırmak yüzde yüz dolmuş durumda. Biz yıllardır bu sel ile yaşıyoruz. Devlet Su İşleri'ne özellikle bu meteoroloji yağış bilgisini verildiğinde, kanalların ve Yeşilırmak'ın önlerinin temizlense bu kadar bir zarar olmazdı. Ancak her zaman aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DSİ'ye sorunun bildirilmesine rağmen müdahale etmemesinden yakınan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Çiftçilerimiz de sonuç itibariyle bizi suçluyor. Biz yetkililere muhtarlar vasıtasıyla bildirdik. Zaten girdi maliyetleri çok yüksek, verim düşük. Çiftçilerimiz bir de sel yaşadı. Gerekli incelemeler yapılacak yaklaşık on gün içerisinde tekrar buralar gezilecek, zarar ziyan tespiti yapılacak. Köylülerimize geçmiş olsun diliyorum. Önümüzdeki hafta yine yağmurlar var. Toprak zaten suya doydu, daha fazla felaket yaşamadan ana kanalların açılmasını istiyoruz. Kumtepe, Sahil, Hürriyet, İstiklal ve Çaltı Mahalleleri sular altında. Kanalların denizle bağlantılı kısımları açılması halinde bu sorunlar kalkacaktır. Özellikle DSİ'ye daha önce söylediğimiz halde önlemini almamış bulunmaktadır. Her çıkışın ağzına makineleri yerleştirip kanal temizliklerini yapması lazımdı. Ona göre hareket edecekti. Çarşamba Belediye Başkanımız makinelerini gönderdi, çalışmalar yaptı. Bu konuda öncelikle DSİ'nin bu işin üzerinde durmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki çiftçiler, yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm alınmasını istediklerini vurguladılar.