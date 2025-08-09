Çarşamba'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sarıcalı Mahallesi'nde Dursun T. (47) idaresindeki 34 BGZ 084 plakalı otomobil, Nihat S.(36) idaresindeki 55 AET 251 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel