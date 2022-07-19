ÇARPIŞAN İKİ TIR'DAN BİRİNİN KUPASI KOPTU - Haberler

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ÇARPIŞAN İKİ TIR'DAN BİRİNİN KUPASI KOPTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZİNCAN'da iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken, kaza sırasında TIR'lardan birinin kupası koptu.

ERZİNCAN'da iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken, kaza sırasında TIR'lardan birinin kupası koptu. Şarampole devrilen diğer TIR ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı TIR, Organize Sanayi Bölgesindeki kavşaktan Tercan istikametine dönüş yapmak istediği esnada, aynı istikamete seyir halinde olan Nedim Kösen yönetimindeki OH 397 RM yabancı plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kösen'in kullandığı TIR'ın kupası koparak yola savruldu. Mehmet Ali Işık yönetimindeki TIR ise şarampole devrilip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücüler Mehmet Ali Işık (56) ve Nedim Kösen (37) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nedim Kösen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ali Işık Erzincan Güncel Haberler

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