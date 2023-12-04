Caretta Carettaların Belek ve Kızılot Kumsallarındaki Yuva ve Yavru Sayısı Arttı

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz Havzası'ndaki en büyük yuvalama alanı olan Belek ve Kızılot kumsallarında bu yıl toplam 4 bin 126 yuvadan 153 bin yavru denizle buluştu.

DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz Havzası'nın en büyük yuvalama alanı Belek kumsalı ile devamındaki Kızılot kumsalında bu yıl toplam 4 bin 126 yuvadan 153 bin yavru denizle buluştu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı (EN) tehlikedeki türler arasında gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en önemli yuvalama alanları Antalya kıyılarında bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile gönüllülerin desteğiyle uzun yıllardır birçok kumsalda yaz boyu devam eden faaliyetlerle caretta carettaların neslinin devamı için mücadele veriliyor.

YUVA VE YAVRU ÇIKIŞ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve iki bakanlığın desteğiyle 25 yıldır 30 kilometrelik Belek kumsalında, son 3 yıldır da 16 kilometrelik Manavgat Kızılot kumsalında çalışmalar yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin (EKAD) iki kamp alanında bu yılki çalışmaları ekim ayında sona erdi. Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz Havzası'ndaki en büyük yuvalama alanı olan Belek kumsalında ve devamındaki Kızılot kumsalında geçen yıla göre yuva ve yavru çıkış sayısında ciddi artış yaşandı.

YUVALARDA 100'DE 32 ARTIŞ

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, mayıs ayında ilk yuvanın oluşmasıyla başlayan 2023 caretta sezonunun ekim ayının ilk haftasında sona erdiğini belirterek, geçen yıl 1600 yuva oluşan Belek kumsalında bu yıl 100'de 32 artışla 2 bin 350 yuva sayısına ulaşıldığını açıkladı. Geçen yıl 1500 yuva oluşan Kızılot sahilinde ise yüzde 16 artışla bu yıl 1776 yuvaya ulaşıldığını belirten Dr. Canbolat, "Belek kumsalında 83 bin, Kızılot kumsalında ise 70 bin yavru deniz kaplumbağası denize ulaştı. İki kumsalda toplam 153 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu" diye konuştu.

SADECE BİNDE 2'Sİ HAYATTA KALABİLİYOR

Erişkinliğe ulaşan caretta caretta, 20-25 yıl sonra yuva çıkışı yaptığı sahile geri dönüyor. Bir dişi caretta caretta, yuvaya ortalama 100 civarında pinpon topu büyüklüğünde yumurta bırakıyor. Bunlardan ortalama yüzde 50'sinden yavru çıkışı yaşanıyor. Kumsalda insan baskısı kaynaklı birçok zarar gören caretta caretta yavrularından denize ulaşabilen her bininden sadece 2'si yaşama tutunup, erişkinliğe ulaşabiliyor.