Caretta Caretta 'Tuba' İkinci Dünya Turuna Çıktı

Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki DEKAMER tarafından izlenen caretta caretta 'Tuba', ikinci dünya turunda 7 bin kilometre kat etti. 2019'da uydu takip cihazıyla denize bırakılan Tuba, önemli veriler sağlamakta ve deniz kaplumbağalarının göç yollarını aydınlatmaya devam etmekte.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 2019'da denize bırakılan caretta caretta "Tuba", yeniden geldiği İztuzu kumsalından cihazla gönderildiği ikinci dünya turunda 7 bin kilometre katetti.

DEKAMER'in, TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ayda Yunanistan'a ulaşan "Tuba", Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre katetti.

Göç, beslenme ve kışlak alanlarının belirlenmesi için izlenen "Tuba"nın yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörler takip edildi.

Takip cihazındaki pilin bitmesi nedeniyle 3 ay sinyal alınamayan caretta carettanın, bu yıl mayısta yeniden İztuzu'na dönmesi sevinçle karşılandı.

Uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladığı belirtilen "Tuba", en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.

İkinci takip cihazı takıldı

Yuvalama için yeniden gelen "Tuba", 9 Ağustos'ta düzenlenen törenle ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salındı.

Caretta caretta, 9 Ağustos'tan bugüne kadar 7 bin kilometre katetti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, yaptıkları çalışmaların dünya çapında duyulmasında ve tanınmasında "Tuba"nın büyük önem taşıdığını söyledi.

"Tuba"yı izlemeye devam ettiklerini anlatan Kaska, "Tuba hemen hemen bir önceki güzergahı takip ederken 1 ay kadar önce biraz Bodrum açıklarında kaldı. Umuyoruz ki suların biraz daha soğumasıyla önümüzdeki ay içerisinde kaplumbağamız tekrar göç yoluna devam edecektir." dedi.

Kaplumbağanın yaklaşık 1 ay Marmaris Cennet Koyu açıklarında dolaştığını bildiren Kaska, daha sonra Rodos'un üst kısmından Ege Denizi'ndeki bazı adaları dolaşarak Bodrum açıklarına geldiğini ifade etti.

Caretta caretta "Atlas" da yaklaşık 11 bin kilometre katetti

Aynı dönemde uydu takip cihazı takılan caretta caretta "Atlas"ın ise bu sürede yaklaşık 11 bin kilometre katettiğini dile getiren Kaska, "Atlas şu an Libya açıklarına yaklaştı." diye konuştu.

Kaska, "Tuba"ya takılan cihazdan elde edilecek verilerin merak edilen birçok soruya cevap vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
