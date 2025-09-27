Cape Town'da Gazze Soykırımı Protestosu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım protesto edildi.

Cape Town'da bulunan tarihi parlamento binası önünde binlerce gösterici bir araya geldi.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ana muhalefet partisi Ulusun Mızrağı (MK) ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütünün ortaklaşa düzenlediği gösteride, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, Gazze'de devam eden soykırımı kınadı.

"Gazze'de soykırıma son", "Özgür Filistin", "Terör devleti İsrail" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Soykırıma hayır", "Hemen ateşkes", "Katil İsrail" sloganları attı.

ANC, MK ve diğer siyasi partilerden konuşmacılar, İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırılarını ve soykırımı durdurmasını istedi.

"Gazze'de gördüğümüz apartheid döneminde Güney Afrika'da yaşanan benzer bir soykırımdır"

AA muhabirine konuşan gösterici Nkosikhona Swartbooi, Güney Afrika'nın karanlık ve ayrımcılıklarla dolu apartheid dönemini yaşadığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Biz özgürlüğümüzü yalnızca Afrika'da değil, tüm dünyada pek çok insanın gösterdiği dayanışma sayesinde kazandık. Bugün ise 1948'den bu yana Gazze'de gördüğümüz şey, sömürgecilik ve apartheid döneminde Güney Afrika'da yaşananlara benzer bir soykırımdır. Bugün Gazze'de olanlar hiçbir ulusun başına gelmemelidir."

Swartbooi, Güney Afrikalıların bu yüzden daima Filistinlilerin yanına duracağını belirterek, "Biz Filistin'le dayanışma içinde olacağız çünkü Filistin halkı özgürlüğüne kavuşmadan bizim özgürlüğümüz de tamamlanmış değildir." diye konuştu.