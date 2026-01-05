Cansuyu Derneği Genel Başkanı Köylü, derneğin istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, yaklaşık 80 tır dolusu insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırdıklarını, daha büyük yeni bir yardım hazırlığı içerisinde olduklarını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Köylü, geçen yıl yapılan yardım faaliyetlerine değinerek, dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen her türlü krizlerde yardımları o bölgelere ulaştırma faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

Derneğin dünyanın dört bir yanındaki afet bölgelerinde olduğunu vurgulayan Köylü, Endonezya, Sri Lanka ve Patani bölgelerinde yaşanan afetlerin yıkıcı etkilerinin olduğunu, bu afet bölgeleri için 100 bin dolar ödenek ayırdıklarını aktardı.

İlerleyen günlerde ekiplerin o bölgelere giderek yardımları ulaştıracaklarını kaydeden Köylü, "Aynı zamanda Yemen'de açlık felaketi devam ediyor. Yemen'de 1250'den fazla baktığımız yetimimiz var. Yetimlerin aylık masraflarını karşılıyoruz ve o bölgedeki açlıkla mücadele etmekte olan insanlara destek olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin kapsamlı çalışmalarının yardımseverlerin isteği doğrultusunda yurt dışına çevrildiğine dikkati çeken Köylü, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda Gazze ile ilgili çalışmalarımız her türlü takdirin üzerindedir. Çünkü ilk günden itibaren Gazze içerisinde iki ayrı bölgede sıcak yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, içme suyu dağıtımı, sebze-meyve dağıtımı, mutfak tüpü değişimi gibi faaliyetlerimizin yanı sıra Mısır'da ve Ürdün'de hazırlattığımız malzemeleri de tırlarımızla Gazze'ye transferini gerçekleştirerek dağıtımlarını sağladık. Gazze'nin içerisinde ise kesintisiz her gün mutlaka sıcak yemek dağıtımlarımız devam etmektedir. İçme suları tankerlerle dağıtılıyor. Her gün kendi fırınlarımızda elde ettiğimiz ekmeklerimiz, temin ettiğimiz sebze ve meyveler ile tüp dağıtımlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. 3 binden fazla Gazzeli yetime bakıyoruz.

Aşağı yukarı 80 tır dolusu gıda, sağlık ve temizlik ürünleri, takviye gıda ürünleri, battaniye, yatak, çadır, giysi, ayakkabı gibi malzemeleri Gazzeli kardeşlerimize ulaştırarak onların sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Şu anda da Gazzeli kardeşlerimiz için daha büyük yeni bir yardım hazırlıkları içerisindeyiz. Kapılar açık olduğu sürece de yardımları sürdürmeye devam edeceğiz. Bunlar dışarıdan temin ederek Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlardır."

Köylü, Türkiye'de de gıda, ayakkabı ve giyim dağıtımları, kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gibi yardımların sürdüğünü aktararak, hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.