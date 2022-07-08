Cansuyu Derneği bayram öncesinde Afganistan'a insani yardım ulaştırdı

Cansuyu Derneği, geçen ay deprem felaketiyle sarsılan Afganistan'da Kurban Bayramı öncesinde insani yardım faaliyetlerinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, hali hazırda yaşanan insani krizin deprem felaketiyle daha da büyüdüğü Afganistan'da, birçok alanda gerçekleştirilen yardımlarla yaralar sarılmaya devam ediyor.

Bayram öncesinde bölgede yapılan çalışmalar kapsamında, bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayacak temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı gıda paketleri ülkenin Takhar, Cevizcan, Faryab, Wardak ve Kabil vilayetlerindeki bin 100 aileye ulaştırıldı.

Ülkede sağlık alanında da yardım çalışması yapan derneğin Takhar vilayetinde düzenlendiği göz sağlığı kampında 4 bin kişi muayene edildi. Katarakt hastası 250 kişinin de ameliyatı yapıldı.

Afganistan'daki en çok mağdur olan kesim yetim çocukları da unutmayan dernek, 102 çocuğa yetim aylıklarını teslim etti. 150 yetim öğrenciye de kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye setleri hediye edilerek ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı.

Cansuyu Derneği, temiz içme suyuna erişimin zor olduğu bölgelerde yapılan 10 su kuyusunu da hizmete açtı.