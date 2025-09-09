Cansuyu Derneği 20. Yılını Kutladı, Gazze’deki Katliamlara Dikkat Çekildi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kuruluşunun 20. yılı kapsamında Ankara'da İl Temsilcileri Toplantısı düzenledi.

Derneğin genel merkez binasındaki toplantıda konuşan Genel Başkan Mustafa Köylü, Gazze'de yaşanan katliamlara dikkati çekti.

Konya'da 6 Eylül 1980'de düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük Kudüs mitingi olarak tarihe geçen protestoyu hatırlatan Köylü, Filistin davasının milli görüş camiası için 50 yıllık kesintisiz bir mücadele alanı olduğunun altını çizdi.

Köylü, bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiğini, işgale sadece Gazzelilerin direndiğini belirterek, eski başbakanlardan, Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın siyonizme karşı mücadelesini anlattı.

O dönemde Erbakan'ı "komplo teorileri üretmekle" eleştirenlerin, bugün gerçekleri çok daha iyi anladığına işaret eden Köylü, "Eğer Erbakan hocamızın anlattığı gerçekler vaktinde anlaşılmış olsaydı, bugün Türkiye her alanda çok daha hazırlıklı vaziyette olabilirdi." ifadesini kullandı.

Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun cesurca olduğunu vurgulayan Köylü, İsrail'in daha önce Doğu Akdeniz'in uluslararası sularında gemilere el koyduğunu, yine aynı işi yapacağından endişelendiklerini aktardı.

Köylü, Cansuyu Derneğinin 20 yıldır hayırseverlerden aldığı emanetleri titizlikle yerlerine ulaştırdığını belirterek, temsilcilerden daha seri, etkin ve canlı çalışmalar yapmalarını beklediklerini kaydetti.