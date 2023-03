Cansu Karaca, oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşıyor

Sosyal medya ile arasının ilk zamanlarda iyi olmamasına rağmen keşfedilmesindeki en büyük etkenin sosyal medya olduğunu belirten Cansu Karaca, "Aslında çektiğim videolar ile oldu yükselişim. Türk televizyon, dizi tarihinde ön plana çıkmış ikonik karakterleri kendi yorumumla taklit etmem ve onları farklı bir dünyanın içine koyarak gündemle alakalı küçük skeçler yapmak insanların dikkatini çekti diye düşünüyorum." dedi.

"YAKIN ZAMANDA SÜRPRİZ GELİŞMELER VAR"

Londra'da oyunculuk üzerine eğitim alan ve kendini gün gün geliştiren Karaca, "Henüz herhangi bir projede yer almadım. Geçen yaz olacaktı fakat ne yazık ki rafa kalktı. Şimdi yeni projeleri değerlendirme aşamasındayım. Yakın zamanda sürpriz gelişmeler var. Ben de çok heyecanlıyım." dedi.

"HALUK BİLGİNER İLE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Kariyerine yeni bir proje ile adım atmaya hazırlanan yetenekli oyuncu Karaca, "Haluk Bilginer ile oynamayı çok istiyorum. Kendisinden çok şey öğreneceğimi biliyorum. İleride umarım bir projede yollarımız kesişir." dedi.

"BERKUN OYA'NIN PROJESİNDE YER ALMAK BENİ HEYECANLANDIRIR"

Türkiye'de birçok tecrübeli oyuncunun varlığından bahseden ve beğendiği oyuncular ile oynamanın kendisinde farklı bir heyecan yaratacağını belirten Karaca, "Türkiye'de birçok alanında yetenekli ve tecrübeli oyuncu ve yönetmen var. Bu güçlü isimlerin arasında yer almak eminim tarif edilemez bir his olmalı. Özellikle Berkun Oya'nın bir projesinde yer almak beni çok heyecanlandırır." dedi. Her meslekte olduğu gibi oyunculuğun da zorlu yanlarının olduğunu altını çizen Karaca, " Oyuncu olmanın da her meslek gibi zorlukları var tabii ki. Bir role şu sürede hazırlanılır diye bir şey yok. Bu aslında oyuncudan oyuncuya değişen bir durum. İlk etapta elimizdeki kısıtlı süre ile zamanı en doğru şekilde kullanarak hazırlanmaya çalışıyoruz." dedi.