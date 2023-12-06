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Cansız Bedeni Suriye'de Bulunan Kayıp Çocuğun Cenazesi Türkiye'ye Getirilecek

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Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan ve kaybolan 14 yaşındaki Zelin Ç.'nin cansız bedeni Suriye'nin Hani köyünde bulundu. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

CANSIZ BEDENİ SURİYE'DE BULUNDU

Şırnak'ta, Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan ve arama- kurtarma çalışmaları 10'uncu gününde süren Zelin Ç.'nin (14) cansız bedenine Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı. Köylüler tarafından bulunan Zelin'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cizre ilçesinde 27.11.2023 tarihinde yaşanan boğulma olayında, kayıp kızımızın Suriye'nin Hani köyünde bulunduğu bilgisi alınmıştır. 10 günden beri Şırnak AFAD koordinasyonunda aralıksız canla başla çalışan bütün ekiplerimize, Diyarbakır AFAD, Elazığ AFAD, Van Emniyeti, Cizre Belediyesi, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Emniyeti, Şırnak AFAD çalışanlarına ve Kızılay'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kayıp şahsın ailesine sabır diliyoruz" denildi.

Çocukların amcası İdris Çalış da yeğenlerinin 8 yıldır anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını düşündüğünü söyledi.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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