Cannes Uluslararası Film Festivali 2025'te Başlıyor
78. Cannes Uluslararası Film Festivali, Fransa'nın Cannes kentinde 13-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin dev posterleri dikkat çekiyor.
CANNES, 13 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde Cannes Uluslararası Film Festivali'nin dev posterlerinin önünden geçen bir kişi, 12 Mayıs 2025.
78. Cannes Uluslararası Film Festivali, 13-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel