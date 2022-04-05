Canlı yayında eğlenceli anlar! "Kaş kontürü" sorulunca Hatipoğlu gülmekten cevaplayamadı

Ramazan ayının gelmesi ile ekranlara dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün canlı yayında vatandaşlarla bir araya gelip merak edilenleri yanıtlıyor.

"BU İŞLERİ BİRAZ ÖĞRENDİK"

Dün de programa katılan Nazan Alkıl ismindeki bir kadının sorusu, yayına damga vurdu. Alkıl, Hatipoğlu'na "Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Soru karşısında şaşıran ünlü ilahiyatçı, "Sanıyorum kaşlarınız döküldüğü için böyle bir şey yaptırdınız. Buna siz kontür mü diyorsunuz? Bu işleri biraz öğrendik" yanıtını verdi.

Gülümsemesine engel olamayan Hatipoğlu ve konukla birlikte stüdyodakiler de eğlenceli anlar yaşadı.

"20 YILDIR KONUŞUYORUM, KONTÜRÜ BİMEZSEM OLMAZ TABİ"

Sözlerine kaldığı yerden devam eden Hatipoğlu, "Hanımların hepsi güldüler. Konturu bildiğim için... 20 yıldır konuşuyorum. Konturu bilmezsem olmaz tabi... Her şeyi biliyoruz ama her şeyi konuşmuyoruz. Öyle bir huyumuz var. Herkesi tanıyoruz ama konuşmuyoruz. Şöyle dövme normal itibariyle haramdır. Abdest geçirmediği için değil. Hz. Peygamber fizikimiz üzerinde ileride yanlış anlaşılabilecek oynamaları hoş görmüyor. Ancak zaruri haller olabilir. Kadınların görüntüsü önemli. Hastalık geçirdi diyelim... Hanım efendinin aile saati için yaptığı bu kontürün istisnai kabul edileceğine inanıyorum ben." ifadelerini kullandı.