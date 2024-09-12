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"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrasında canlı yayında gözyaşlarına boğulan muhabirin "Bir şey gördüm söyleyemiyorum" çıkışı merak uyandırmıştı. Günler sonra gördüğü olayı anlatan kadın muhabir, Narin'in bulunmasından bir gün önce köydeki bazı kadınların kapı önünde Yasin okuduğunu belirtirken "Yasin genellikle ölüler için okunur" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'ân kursundan dönerken kaybolan Narin Güran'ın cesedi, evinin 1.5 kilometre uzağındaki derede, bir çuvalın içinde bulundu.

"BİR ŞEY GÖRDÜM SÖYLEYEMİYORUM" DEMİŞTİ

Narin'in kaybolmasından bir gün önce TV100 muhabiri Canan Altıntaş, "Benim de bir çocuğum var ve bir saat bile ulaşamadığımda ne kadar endişelendiğimi anlayabilirim. Narin'in sesini duyurmak istediğini bilmiyorum. İyi haberler vermeyi umuyordum, ama olayın sonrasında mı bırakıldığını, buna dair bilgim yok. Sabah haberi duyduğumda şoka girdim. Narin'in yaşamadığını hissetmiştim. Bir şey gördüm ama detay veremiyorum çünkü bu soruşturmaya zarar verebilir. O köydeki herkesle tanıştım ve söylediklerim soruşturmayı etkileyebilir" demişti.

NELER GÖRDÜĞÜNÜ GÜNLER SONRA AÇIKLADI

Bugün Diyarbakır'dan yayına bağlanan Altıntaş, Narin'in bulunmasından bir gün önce köydeki bazı kadınların kapı önünde Yasin okuduğunu belirtti. Altıntaş, "Yasin genellikle ölüler için okunur" açıklamasında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Güncel

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Yorumlar (1)

Fatih :

bunda söylenilmeyecek ne var? yaa bu medyada dalga geçiyor bizimle. reyting için malzeme arıyorlar.

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