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Canlı yayında otomobili uçuruma böyle yuvarlandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında canlı yayın yapan Ömür Narin'in otomobili, kontrolü kaybederek 10 metreden yuvarlandı. Narin, canlı yayında izleyicilerinden yardım istedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında canlı yayın yaparken kontrolü kaybeden Ömür Narin'in (56) otomobili, 10 metreden yuvarlandı. Narin'in yaralandığı kaza, yayına yansıdı.

Canlı Yayın Yaparken Kazaya Karıştı

CANLI YAYINDA KAZA YAPTI

Kaza, önceki akşam kırsal Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ömür Narin, 09 SF 001 plakalı otomobiliyle giderken cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın açtı. Sisli havada bir süre sonra Narin'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı.

Canlı Yayın Yaparken Kazaya Karıştı

İZLEYİCİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Narin, canlı yayında izleyenlerden yardım istedi. Yayını izleyen yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömür Narin, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Narin, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Canlı yayında otomobili uçuruma böyle yuvarlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah korumus, gecmis olsun ama, bir elde telefon bir elde direksiyon seklinde ise, kaza geliyorum demis...

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