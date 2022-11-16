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Canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

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Canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandı.

Emniyet güçlerinin teröre karşı mücadelesi tam gaz devam ediyor. Canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li teröristin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandığı duyuruldu.

İSTİKLAL SALDIRISIYLA İLGİLİ ARANAN ŞAHIS DA GÖZALTINA ALINDI

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüsam A.K. isimli örgüt mensubunun da Suriye'nin Azez bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Güncel Haberler

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