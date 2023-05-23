'Canlı bomba' denilerek ihbar edilen kişi, çoban çıktı

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde giyimi şüphe uyandırdığı için hakkında 'canlı bomba' ihbarı yapılan kişinin çoban olduğu ortaya çıktı.

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde giyimi şüphe uyandırdığı için hakkında 'canlı bomba' ihbarı yapılan kişinin çoban olduğu ortaya çıktı. Kat kat giyinen çobanın üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin boş olan Erzurum Barosu hizmet binasının bahçesine kamyonet ile gelip, çevrede dolaşan kişiyi görenler, şüphelenerek polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin ön camına bırakılan cep telefonu numarasını aradı. Polisin araması ile gelen kişi, isminin İlhami Ş. olduğunu, binanın karşısında koyun otlattığını söyledi. ?Kat kat giyinen İlhami Ş.'nin üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu. Giyimi nedeniyle 'canlı bomba' olduğu düşünülen İlhami Ş.'nin müzik dinlediği, GBT sorgusunda ise herhangi bir suç kaydı olmadığı tespit edildi.

Polisin uyarısının ardından İlhami Ş., kamyoneti ve koyunları ile bölgeden uzaklaştı.