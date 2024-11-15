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Cankurtaran Ormanları'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

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Artvin'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yer alan Cankurtaran mevkiindeki ormanlar, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve yeşilin tonlarıyla adeta bir renk cümbüşü sunuyor. Doğaseverler ve fotoğrafçılar için cazibe merkezi haline gelen bu alan, bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Rengarenk Cankurtaran ormanlarında sonbahar manzarası böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında bulunan Cankurtaran mevkiindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle birlikte rengarenk bir tabloya dönüştü. Zirvede yer alan ağaçlar, sarı, turuncu ve yeşilin çeşitli tonlarıyla büyüleyici bir manzara sunuyor.

Sonbaharın eşsiz renklerini gözler önüne seren bu alan, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen doğaseverleri adeta kendine çekiyor. Havadaki renk cümbüşü ise hem doğa fotoğrafçılarını hem de turistleri bölgeye çeken önemli bir unsur haline geldi.

Ormanların sonbahar dokusunu ortaya koyan bu görüntüler, Cankurtaran mevkiinin doğal güzelliklerini bir kez daha hatırlatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, renklerin dansına tanıklık etmek isteyenler bölgeye akın ediyor.

Cankurtaran'daki bu eşsiz doğa manzarası, Artvin'in el değmemiş doğasını ve bölgenin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği yansıtıyor.

Cankurtaran Ormanları'nda Sonbahar Renk Cümbüşü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel
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