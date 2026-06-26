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Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Çankırı ve Kastamonu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Çankırı'da 1500, Kastamonu'da 2600 kişiye aşure dağıtılırken, toplamda 6 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Çankırı ve Kastamonu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Çankırı'da, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi Sultan Süleyman Camisi bahçesinde stant kuruldu. Cuma namazının ardından burada vatandaşlara aşure ikram edildi.

İl Müftülüğü tarafından Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programda ise cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cuma namazının ardından Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Müftüsü Mehmet Şahin ile kurum müdürlerinin katıldığı programda yaklaşık 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

Kastamonu

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Nasrullah Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen programda, 2 bin 600 kişiye aşure ikram edildi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, gazetecilere muharrem ayının bereketi ve kardeşlik kültürünü vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını söyledi.

Vakıf geleneğini yaşatmak amacıyla çalışma yaptıklarını anlatan Alper, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta bulunan tarihi camilerimizde cuma çıkışında aşure ikramında bulunuyoruz. Toplamda 6 bin 500 vatandaşımıza aşure ikram ederek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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