Çankırı Valisi Taşolar, Orta İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta ilçesi ile köy ve beldelerinde incelemelerde bulundu.

Taşolar ile beraberindekiler, Sakeli köyünde Orta Kaymakamlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteklediği Orta Yerel Eylem Grubu Derneği desteğiyle köy halkı tarafından yapılan fırın kafenin açılışına katıldı.

Açılışın ardından Kırsakal köyünde Orta Kaymakamlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme Genel Müdürlüğü ortak projesiyle 110 dönüm alanda yapılan Botanik Bahçesini ziyaret eden Taşolar, Yaylakent ve Dodurga beldelerinde ile Orta Organize Sanayi Bölgesine de ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlere Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkol, il genel meclis üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlar da katıldı.