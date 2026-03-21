Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Çankırı'nın Orta ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki İncecik ve Kayıören köylerini beyaz örtüyle kapladı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için vatandaşlar uyarıldı.
Sabah saatlerinden itibaren bölgede hava sıcaklığı düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle İncecik ve Kayıören köyleri beyaz örtüyle kaplandı.
Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için trafik ekipleri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci